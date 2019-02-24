Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in Stadında Zemin Çalışmaları Sürüyor

Başakşehir'in Stadında Zemin Çalışmaları Sürüyor

45 dakika önce

İSTANBUL / DHAOlumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'in Stadında Zemin Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor.

Lider Başakşehir'in dün akşam Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede hakem Halis Özkahya, 5. dakikada görüş açısının düşmesini gerekçe göstererek maçı tatil etmişti. Ev sahibi kulüp de bugün yaptığı bir paylaşımla, saat 19: 00'a ertelenen maç öncesinde saha temizliği çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

Spor
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