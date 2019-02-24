Başakşehir'in Stadında Zemin Çalışmaları Sürüyor
45 dakika önce
İSTANBUL / DHAOlumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL/ DHA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir
- Bursaspor
karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor.
Lider Başakşehir'in dün akşam Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede hakem Halis Özkahya
, 5. dakikada görüş açısının düşmesini gerekçe göstererek maçı tatil etmişti. Ev sahibi kulüp de bugün yaptığı bir paylaşımla, saat 19: 00'a ertelenen maç öncesinde saha temizliği çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:55 Kaynak: DHA
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