Başakşehir'in Tosic ısrarı! - Son Dakika
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Başakşehir'in Tosic ısrarı!

6 saat önce

Süper Lig'de 2 sezondur şampiyonluğu kaçıran Başakşehir, bu kez mutlu sona inanıyor.

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Süper Lig'de 2 sezondur şampiyonluğu kaçıran Başakşehir, bu kez mutlu sona inanıyor. Sivasspor'un 4 puan gerisinde takibini sürdüren Turuncu-Lacivertliler, devre arasında 1-2 nokta atışı transfer yapıp, iyice güçlenecek.


Teknik direktör Okan Buruk, Epureanu ve Skrtel'in yaşadığı sakatlık problemlerini göz önünde bulundurarak stopere transfer istedi.


Gündemdeki isim Dusko Tosic. Trabzonspor'la da adı geçen Tosic konusunda Başakşehir oldukça ısrarcı. Oyuncu cephesiyle görüşmeler hızlandı. Çin'deki kariyerini noktalamaya hazırlanan Tosic de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. (Fanatik)


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Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:16 
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