Başakşehir'in transferde yeni hedefi Hasan Ali Kaldırım!

Süper Lig'in 6. büyüğü olan Medipol Başakşehir, zorlu geçen sezonun arından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmak için Parken Stadı'nda Kopenhang deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmadan 3 gol ile yenik ayrılan İstanbul temsilcisi, büyük umutlar ile gittiği deplasmandan istediği sonucu alamadı ve Avrupa defterini kapattı.

Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler gözünü yeni sezon kadro planlamasına çevirdi. Kadrosunda 7 isim 30 yaş ve oyunculardan oluşurken, öncelikli hedef kadroyu gençleştirmek.

Bu hedefin yanı sıra, bonservisi elinde oyuncular da fırsat transferleri olarak ön plana çıkıyor.

Bu transferlerden bir tanesi de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım. Geçtiğimiz sezon 18 lig maçında görev yapan Hasan Ali, 3 asistlik katkı vermişti.

Geçtiğimiz sezon beklerinden oldukça katkı alan Medipol Başakşehir, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla yakından ilgileniyor. (beIN Sports)