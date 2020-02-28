Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım - Son Dakika Spor

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

6 saat önce

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım, System.String[]

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu. Danimarka temsilcisini yakından tanıyalım...


Danimarka Ligi'nin son şampiyonu Kopenhag, şu anda 22. haftası sona eren ligde lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.


Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano'nun bulunduğu grupta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2. olarak çıktı. Son 32 turunda İskoçya şampiyonu Celtic ile eşleşen Kopenhag, 1-1 ve 3-1'lik skorlarla Celtic'i kupa dışına itti.


TRABZONSPOR'DAN TANIDIK...


Danimarka temsilcisinin en golcü oyuncusu ise çok tanıdık bir isim... Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Dame N'Doye, Kopenhag'ın gol yükünü çekiyor. 35 yaşındaki fubolcu, bu sezon attığı 8 golle takımının en golcüsü durumunda.


Toplam piyasa değeri 47.5 milyon euro olan Kopenhag'ın bonservis değeri en yüksek oyuncusu ise Viktor Fischer. Şu anda sakatlığı bulunan Danimarkalı yıldızın Başakşehir ile oynanacak maçlara yetişmesi bekleniyor.


Mikkel Kaufmann ve Zeca, Dame N'Doye dışında dikkat edilmesi gereken oyuncular olarak ön plana çıkıyor.


GALATASARAY'IN KUPA KAZANDIĞI STAT...


Kopenhag'ın maçlarını oynadığı Parken Stadyumu, 2000 yılında Galatasaray ve Arsenal arasında oynanan UEFA Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı. Galatasaray, o finalde Arsenal'i mağlup etmiş ve tarihte bir Avrupa kupası kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Galatasaray, Parken Stadyumu'nda kazandığı bu kupayla hala Avrupa kupası kazanan tek takım olma özelliğini koruyor.



Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım
Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:57:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]