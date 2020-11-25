- Başakşehir, İngiltere'den ayrıldı
LONDRA - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, İngiltere'den ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı.
Başakşehir, dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, bugün İngiltere'den ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Turuncu-lacivertli kafile yerel saatle 12.00'de Manchester Havalimanı'ndan, İstanbul'a hareket etti.
Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
- Kaynak: İHA
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