Son Dakika Haberleri: Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi
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Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi

6 dakika önce

Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.

Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi, System.String[]

Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

Başakşehir, İrfan Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:18 Kaynak: AA
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