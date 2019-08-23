Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi
6 dakika önce
Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:18 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.
Kayserispor, Adebayor ile anlaştı! Transferi başkan açıkladı Emine Bulut'un ölümünden sonra şiddet içeren dizilere tepki yapmaya başladı Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı