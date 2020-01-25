Başakşehir, Kadıköy'de 9. mağlubiyetini aldı

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir, bu sonuçla lig serüveninde Kadıköy'de oynadığı 12. maçtan 9. mağlubiyetini almış oldu.



Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kritik bir üç puan kaybeden ve rakibinin gerisine düşen turuncu-lacivertliler, Kadıköy'deki kötü gidişatını da sürdürdü. Bu maça kadar ligde sarı-lacivertliler ile Ülker Stadı'nda oynadığı 11 maçın 8'inden mağlup ayrılan Başakşehir, 2 müsabakada berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takımın Fenerbahçe deplasmanında aldığı son galibiyet ise 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde geldi.



Bu akşamki karşılaşmaya Okan Buruk idaresinde Kadıköy şanssızlığını kırmak için çıkan Başakşehir, rakibi karşısında çok fazla varlık gösteremedi ve 9. yenilgisini aldı.



M.Başakşehir'in, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 12 maçta aldığı sonuçlar şöyle:



Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2019-2020)



Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0 (2018-2019)



Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3 (2017-2018)



Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2016-2017)



Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2015-2016)



Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2014-2015)



Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1 (2012-2013)



Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2 (2011-2012)



Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2010-2011)



Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2009-2010)



Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2008-2009)



Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2 (2007-2008) - İSTANBUL