Başakşehir, Kadıköy'de kazanamıyor - Son Dakika

Başakşehir, Kadıköy'de kazanamıyor

22.12.2020 10:32
Başakşehir, Kadıköy'de kazanamıyor, System.String[]

Başakşehir, bugüne kadar Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye rakip olduğu 12 Süper Lig müsabakanın 9'unu kaybetti.

Başakşehir, bugüne kadar Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye rakip olduğu 12 Süper Lig müsabakanın 9'unu kaybetti. Turuncu-lacivertliler, Kadıköy'deki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda elde etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, bir haftasını BAY geçtiği ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 15 puanla 13. sırada bulunurken, sarı-lacivertliler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi serüveni nedeniyle yoğun bir fikstürle karşı karşıya M.Başakşehir, ligde oynadığı son 4 maçta üç puan alamadı. Okan Buruk'un takımı, Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem zirveyle arasındaki puan farkını kapamak hem de rahat bir nefes almak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden, ayrıca evinde de 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazanmaktan başka bir ihtimale yer vermiyor.

Kadıköy'de üstün taraf Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir karşısındaki en önemli avantajlarından biri de iç sahada oynaması. Turuncu-lacivertlilere karşı evinde oynadığı 12 lig mücadelesinin 9'unu kazanan Fenerbahçe, 1 defa ise rakibine mağlup oldu. 2 maçta da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu süreçte Kanarya, 21 gol atarken, Başakşehir buna 8 golle karşılık verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Ülker Stadı'ndaki ilk ve tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla elde etmişti.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Kadıköy'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2018-2019 Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0

2017-2018 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3

2016-2017 Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

2015-2016 Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

2014-2015 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2012-2013 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1

2011-2012 Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2

2010-2011 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2009-2010 Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

2008-2009 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2007-2008 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir, Kadıköy'de kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Kadıköy'de kazanamıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak
Koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü öne sürülen maske Türkiye'de Koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü öne sürülen maske Türkiye'de         
11:09
Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı         
10:54
Kuyumcuda kan donduran anlar! Oğlunu öldüren silahlı soyguncuları böyle kovaladı Kuyumcuda kan donduran anlar! Oğlunu öldüren silahlı soyguncuları böyle kovaladı         
10:41
Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı         
10:17
İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın "Seni evereceğiz" vaadiyle ölümden vazgeçti         
09:58
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu         
09:54
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 11:17:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir, Kadıköy'de kazanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei