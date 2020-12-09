Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri
09.12.2020 21:13
Medipol Başakşehir, yarıda kalan Paris Saint Germain karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleriyle kaldıkları otelden ayrıldı.
Medipol Başakşehir, yarıda kalan Paris Saint Germain karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleriyle kaldıkları otelden ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. Turuncu-lacivertli kafile kaldığı otelden müsabakanın oynanacağı Parc des Princes Stadı geçiş yaptı.
Başakşehir kafilesinin kaldığı otel polis kordona altında tutulurken, polislerin kimseyi yaklaştırmadığı gözlemlendi. - PARİS
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