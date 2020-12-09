Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri

Medipol Başakşehir, yarıda kalan Paris Saint Germain karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleriyle kaldıkları otelden ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. Turuncu-lacivertli kafile kaldığı otelden müsabakanın oynanacağı Parc des Princes Stadı geçiş yaptı.

Başakşehir kafilesinin kaldığı otel polis kordona altında tutulurken, polislerin kimseyi yaklaştırmadığı gözlemlendi. - PARİS