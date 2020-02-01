Başakşehir kalesini gole kapatamıyor!

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, elde edilen üç puana rağmen kalesini yine gole kapatamadı. Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son 7 maçta da ağlarında gol gördü.



Süper Lig'de geride kalan 20 haftada yalnızca 3 mağlubiyet alan ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin iki puan önünde ikinci sırada bulunan Başakşehir, bu başarılı grafiğe rağmen savunma hattında tam tersi bir görünüm çiziyor. Geçtiğimiz sezon hem ligin hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında bulunan turuncu-lacivertliler, bu sezon ise kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.



Son 7 maçta da gol yedi



Başakşehir, ligdeki son 7 maçında da ağlarında gol gördü. İstanbul temsilcisi, söz konusu süreçte Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlarda toplam 8 gole engel olamadı.



Başakşehir, bu son 7 maçında ise sadece Fenerbahçe 2 gol yedi.



Okan Buruk'un öğrencileri, 2019-2020 sezonunda şu ana kadar oynadığı 20 mücadelenin sadece 4'ünde kalesini gole kapadı.



Geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı



Medipol Başakşehir'in, 2018-2019 sezonunun 20. haftasına kadar kalesinde gördüğü gol sayısı sadece 10'du. O dönem Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi konumunda bulunan turuncu-lacivertliler, ilk yarıda da Avrupa'da bu alanda zirvede yer almıştı.



İstanbul ekibinin ağları, bu sezon ise rakipleri tarafından tam 21 defa sarsıldı.



Savunma oturmadı



Turuncu-lacivertliler, bu sezon özellikle savunma ortasındaki ikilide istikrarı bir türlü yakalayamadı. Özellikle Epureanu'nun uzun süreli sakatlığından dolayı sezon başında bu bölgede Aurelien Chedjou ve Miguel Vieira'ya şans verilen Başakşehir'de, yaşanılan sıkıntılardan dolayı Skrtel ile Mehmet Topal transferi gerçekleşti.



Daha sonra Chedjou ile yollarını ayıran turuncu-lacivertli takımda Epureanu'nun sakatlığı da geçerek takıma döndü. Stoper ikilisinde bir süre Skrtel - Epureanu tandemine şans veren Okan Buruk, Slovak futbolcunun sakatlıkları nedeniyle ise bazı maçlarda Ponck ile Alexandru Epureanu'yu yan yana kullandı.



Defansta zorunlu sebeplerden dolayı oluşan bu istikrarsızlık yenilen gollerin güçlü sebeplerinden biri olarak ön plana çıkıyor. - İSTANBUL