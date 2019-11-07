Son Dakika Haberleri: Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu
Son Dakika Spor Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu

Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi j Grubu 4'üncü hafta maçında Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi j Grubu 4'üncü hafta maçında Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Liebenau Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

İki takımın 11'leri şu şekilde:

WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli


Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
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