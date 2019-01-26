Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

Başakşehir, Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

27 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir, Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. 

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 ile devam etti. Kasımpaşa maçının bugünkü çalışmaları geniş alanda yapılan oyunla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:39 Kaynak: DHA

Başakşehir, Kasımpaşa, Spor
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