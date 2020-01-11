Başakşehir Kaymakamından patlama ve yangın açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir Kaymakamından patlama ve yangın açıklaması - Son Dakika

Başakşehir Kaymakamından patlama ve yangın açıklaması

6 saat önce

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan atölye yangınına ve PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Kaymakamından patlama ve yangın açıklaması, System.String[]

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan atölye yangınına ve PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "(Atölye yangını) Buradaki yangında herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde patlamada iş yeri sahibi vefat etti" diye konuştu.

Başakşehir'de 4 katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış atölyenin 3'üncü ve 4'üncü katı alevler içerisinde kalmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürerken olay yerine gitmeye çalışan bir itfaiye aracı yolda devrilmişti. Devrilen araçtaki itfaiye erlerinin şans eseri yaralanmadığı yangında gökyüzünü kaplayan dumanlar ve itfaiyenin çalışmaları havadan görüntülendi. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı atölyeye Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Başakşehir Kaymakamı Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaymakam Turan, atölye yangınında can kaybı olmadığını açıkladı. PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Turan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş yeri sahibinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Başakşehir Kaymakamı Turan, "Buradaki yangında herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Arkadaşlarımız tüm unsurlarla beraber, AFAD, itfaiye, sağlık unsurları, emniyet mensupları hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Herhangi bir yere sıçrama ihtimali olduğu ifade ediliyordu. Herhangi bir yere sıçrama olmadan kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Yangının neden çıktığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaymakam Turan, PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasına ilişkin, "Ayrıca bugün bu yangın haberini aldıktan kısa bir süre sonra da yine Başakşehir İkitelli PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi diye adlandırdığımız bölgede bir patlama olduğunu öğrendik. Patlamanın tank imalatı yapan bir iş yerinde test yapılırken bir hava tankının kazanın test yapılırken patladığı ifade ediliyor. Patlar patlamaz aynı zamanda çalışan ve iş yeri sahibi olan şahsın yaralandığını ve hayati tehlike kaydıyla hastaneye derhal kaldırıldığını biliyoruz. 2 kişinin de şok geçirerek yaralandığı ifade ediliyor. Yaralı demişlerdi ama bizzat olay yerine gittiğimde oradaki çalışanların şok geçirdiğini ifade ettiler. Üzücü olan şu PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde hayatı tehlike kaydıyla ivedi bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iş yeri sahibinin az önce aldığımız habere göre vefat etti" ifadelerini kullandı.

(Serdar Ünal/İHA)

Uğur Turan, Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!
Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
21:23 ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "En büyük zorluk İran" - Son Dakika
21:21 Toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisi binası yan yattı - Son Dakika
21:21 Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:20 Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor - Son Dakika
21:19 İtalya Başbakanı Conte, Libyalı mevkidaşı Serrac ile görüştü - Son Dakika
21:03 Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 21:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir Kaymakamından patlama ve yangın açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]