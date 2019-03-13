Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor

Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor

52 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken, çabukluk ve dayanıklılık çalışmasının ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda oynanan oyunla sona erdi.

Turuncu lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Başakşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor
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