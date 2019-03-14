Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor

Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor

2 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında  pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. 

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas çalışması ve 8'e 3 oyun ile sürdü. Başakşehirli futbolcular antrenmanı, iki grup halinde savunma, sonlandırma çalışması, gerçekleştirilen turnuva ile tamamladı.

Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:39 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma Arda Turan'a Kırmızı Kart Gösteren Yaşar Kemal Uğurlu 27 Hafta Sonra Başakşehir Maçı Yönetecek

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:41:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]