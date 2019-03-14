Başakşehir, Kayserispor'a Hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.





Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas çalışması ve 8'e 3 oyun ile sürdü. Başakşehirli futbolcular antrenmanı, iki grup halinde savunma, sonlandırma çalışması, gerçekleştirilen turnuva ile tamamladı.



Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



- İstanbul

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma

Arda Turan'a Kırmızı Kart Gösteren Yaşar Kemal Uğurlu 27 Hafta Sonra Başakşehir Maçı Yönetecek

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak

Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti