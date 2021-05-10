Başakşehir, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

Top kapma ve iki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.