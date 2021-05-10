Başakşehir, Kayserispor maçına hazır
10.05.2021 19:17
Süper Lig'in 41. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 41. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.
Top kapma ve iki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
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