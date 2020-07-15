Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek - Son Dakika

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek
Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor ile arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 33. hafta karşılaşmasını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.
Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor ile arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 33. hafta karşılaşmasını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında 19 Temmuz 2020 Pazar günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 21.00'de oynanacak olan Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor-maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:57 Kaynak: İHA
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