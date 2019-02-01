Başakşehir, Kerim Frei'ı Maccabi Haifa'ya Kiraladı
34 dakika önce
Medipol Başakşehir Kulübü, Kerim Frei'ın İsrail'in Maccabi Haifa takımına kiralandığını açıkladı.
Medipol Başakşehir
Kulübü, Kerim Frei
'ın İsrail
'in Maccabi Haifa takımına kiralandığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekipte yapılan transferlerin ardından düzenli forma şansı bulamayan Kerim Frei'ın yeni adresi İsrail oldu. İstanbul
ekibi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübü'ne kiralandığını duyurdu.
Medipol Başakşehir'in açıklamasında "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübü'ne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:53 Kaynak: DHA
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