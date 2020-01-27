Başakşehir Kerim Frei'yi Emmen'e kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir Kerim Frei'yi Emmen'e kiraladı - Son Dakika Spor

Başakşehir Kerim Frei'yi Emmen'e kiraladı

21 dakika önce

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'yı sezon sonuna kadar Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden Emmen'e kiraladığını açıkladı.

Başakşehir Kerim Frei'yi Emmen'e kiraladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'yı sezon sonuna kadar Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden Emmen'e kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada:  "Futbolcumuz Kerim Frei, sezon sonuna kadar Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Emmen'e kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Başakşehir forması ile toplam 6 mücadeleye çıkmış ve bu müsabakalarda 1 asist kaydetmişti.


Kerim Frei, Başakşehir, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
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