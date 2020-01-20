Başakşehir Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Başakşehir , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Kırklarelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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