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Başakşehir Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Kırklarelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Kırklarelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
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