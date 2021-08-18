Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, beş grup halinde 3'e 1 pas çalışması yaptı.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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