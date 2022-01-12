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Başakşehir: "Konyaspor'un ertelenme talebi tarafımızca uygun karşılanmıştır" - Son Dakika

Başakşehir: "Konyaspor'un ertelenme talebi tarafımızca uygun karşılanmıştır"

12.01.2022 13:56
Başakşehir: "Konyaspor'un ertelenme talebi tarafımızca uygun karşılanmıştır"

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefat etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Başakşehir müsabakasının ertelenmesi talebinde bulundu.

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefat etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Başakşehir müsabakasının ertelenmesi talebinde bulundu. Bu talebin ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili, "Maçın ertelenme talebi tarafımızca uygun bulunmuştur. Son kararı TFF verecektir" açıklaması yapıldı.

Dün Ankara'da meydana gelen trafik kazasında Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Bu talebin üzerine turuncu-lacivertli takımdan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Ertelenme talebinin Başakşehir cephesi tarafından uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı TFF verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor. acılarını paylaşıyoruz."

(İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başakşehir: "Konyaspor'un ertelenme talebi tarafımızca uygun karşılanmıştır" - Son Dakika
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