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Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
6 saat önce
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:36 Kaynak: DHA
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk dakikası basına gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın kapalı bölümünde ise maçın taktik antrenmanının yapıldığı öğrenildi.
Turuncu lacivertli takım çalışmalarını tamamlayarak FC Kopenhag maçı için kampa girdi.
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Antrenmandan detaylar
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