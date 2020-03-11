Başakşehir, Kopenhag maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Kopenhag maçına hazır - Son Dakika Spor

Başakşehir, Kopenhag maçına hazır

6 saat önce

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Kopenhag maçına hazır, System.String[]

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk dakikası basına gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın kapalı bölümünde ise maçın taktik antrenmanının yapıldığı öğrenildi.

Turuncu lacivertli takım çalışmalarını tamamlayarak FC Kopenhag maçı için kampa girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Fatih Terim Stadı, Başakşehir, İstanbul, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:36 Kaynak: DHA
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