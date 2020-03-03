Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika Spor

Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart Perşembe günü sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı son 16 turu ilk maçının biletleri tüm takımların Passolig kartları için satışa çıktı.

Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart Perşembe günü sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı son 16 turu ilk maçının biletleri tüm takımların Passolig kartları için satışa çıktı.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 30 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.


Müsabaka için kağıt biletlerin ise sadece stat gişelerinden temin edilebileceği aktarıldı.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat TSİ 20.55'te başlayacak.


Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UEFA, koronovirüs nedeniyle yeni bir futbol takvimi belirleyecek
Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular Son Dakika: Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:59:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir - Kopenhag maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]