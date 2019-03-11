Son Dakika Haberleri: Başakşehir Kritik Virajı Kayıpsız Atlattı

Başakşehir Kritik Virajı Kayıpsız Atlattı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkaran Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında üst üste 3 hafta kayıp yaşadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye karışı oynadığı mücadeleleri ligin ikinci yarısında...

Başakşehir Kritik Virajı Kayıpsız Atlattı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkaran Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında üst üste 3 hafta kayıp yaşadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye karışı oynadığı mücadeleleri ligin ikinci yarısında kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, 2'nci hafta Kasımpaşa'ya karşı 2-1'lik skorla mağlup olan turuncu lacivertliler, 6'ncı haftada Bursaspor'a karşı 0-0, 7'nci haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 1-1 ve 8'inci haftada ise Fenerbahçe'ye karşı da 0-0'lık beraberlikle ayrılan Başakşehir, bu süreçte 6 puan kaybetti. Ligin ikinci yarısında 19'uncu haftada Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 23'üncü haftada Bursaspor'u 3-0, 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 ve 25'inci haftada ise Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek sezonun ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını telafi etti. 

Ligin 2'nci yarısında oynanan 8 haftada 7 galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla berabere kalarak tek puan kaybını yaşadı. 

Sezonun ilk 8 haftasında rakip kalelere 12 gol bırakan Başakşehir, sezonun 2'ci yarısının ilk 8 haftasında ise 18 gol attı. Sezonun ilk 8 maçında kalesinde 4 gol gören turuncu lacivertliler, ligin ikinci yarısında da bu süreci kalesinde gördüğü 4 golle geçti. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor
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