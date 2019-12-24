Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede... - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede... - Son Dakika Spor

Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren sol bek Fedor Kudryashov için transfer yarışı başladı.

Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren sol bek Fedor Kudryashov için transfer yarışı başladı.


Rus basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Başakşehir ve Antalyaspor, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


Haberde; Fedor Kudryashov'a Zürih ve Katar'dan da ilgi olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun, Rusya'da kalmak istediği ancak kendisine yeni sözleşme önerilmemesi halinde tekliflerden birini kabul edeceği vurgulandı.


Geçen sezon Başakşehir'de 1 maça çıkan Kudryashov, 720 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.


Antalyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:19 
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