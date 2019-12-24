Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede...

Spor Arena Dış Haber | Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren sol bek Fedor Kudryashov için transfer yarışı başladı.



Rus basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Başakşehir ve Antalyaspor, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.



Haberde; Fedor Kudryashov'a Zürih ve Katar'dan da ilgi olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun, Rusya'da kalmak istediği ancak kendisine yeni sözleşme önerilmemesi halinde tekliflerden birini kabul edeceği vurgulandı.



Geçen sezon Başakşehir'de 1 maça çıkan Kudryashov, 720 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.



