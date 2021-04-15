Başakşehir, kültür sanatta da öncü - Son Dakika

Başakşehir, kültür sanatta da öncü

15.04.2021 09:58
Başakşehir, kültür sanatta da öncü, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya yönelik hayata geçirdiği projelerle örnek çalışmalara imza atıyor.

Başakşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya yönelik hayata geçirdiği projelerle örnek çalışmalara imza atıyor. Sanatın şekillendiği noktaların başında ise Bahçeşehir Bilgievi geliyor. Her yıl yüzlerce Başakşehirli gencin sanat eğitimi aldığı merkez, yeni yeteneklerin ilk durağı oldu.

Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan bilgievleri, birçok sanat dalında gençlere eğitim imkanı sunuyor. Bu merkezlerden biri olan Bahçeşehir Bilgievi, gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Sanat dalları tek çatı altında

Müzik, tiyatro ve el sanatlarını tek çatı altında toplandığı Bahçeşehir Bilgievi'nde Başakşehirli gençler, bir yandan usta eğitmenlerden ders alıyor diğer yandan sanatın her alanında gelişim imkanı buluyor.

Sanata gönül veren gençlerin buluşma noktası

Bahçeşehir Bilgievin'nde profesyonel kadrolardan eğitim alma imkanı bulan Başakşehirli gençler, hayallerini süsleyen konservatuvar yolunun da kapılarını açılıyor. Bilgievinde sanatseverlere keman, gitar, piyano, ney, bağlama, ebru, resim ve tiyatro alanında eğitimler veriliyor.

Başakşehirli gençler bir yandan okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken, diğer yandan yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilme imkanına sahip oluyor. Gençlerin sanata dair buluşma noktası haline dönüşen Bahçeşehir Bilgievi'nde kısa süre içerisinde yeni sanat dallarına yönelik eğitim faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor. - İSTANBUL

Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Başakşehir, kültür sanatta da öncü

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir, kültür sanatta da öncü - Son Dakika


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