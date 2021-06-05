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Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

05.06.2021 11:01
Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hafriyat çalışmaları tamamlanan Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hafriyat çalışmaları tamamlanan Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Kayaşehir ve Fenertepe'nin ardından ilçenin üçüncü kültür ve yaşam parkı olacak Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Hafriyat çalışmaları tamamlanan kültür ve yaşam parkında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Komşularımızın isteği üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı olimpik yüzme havuz yapıyoruz" dedi.

"BAŞAKŞEHİRLİLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Başakşehir'e harika bir kültür ve yaşam parkı daha kazandıracaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı toplam 10 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine kurulacak ve 6 bin metrekare alanda peyzajla bütünleşik tasarım olacak. İçerisinde; Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), bilgievi, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, fitness salonu ve çocuklarımız için jimnastik salonu olacak. Ayrıca, komşularımızın isteği üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz" diye konuştu.

Modern mimari anlayışıyla inşa edilecek Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın mutluluğun şehrine çok yakışacağını belirten Başkan Kartoğlu, "7'den 70'e tüm Başakşehirli vatandaşların faydalanacağı kültür ve yaşam parkımızda müzik, ebru, resim, yabancı dil dallarında sanat atölyeleri ve sınıfları da yer alacak. 500 kişilik çok amaçlı salon ve sergi alanı, etüt alanı, çocuk parkı ile kafeterya bulunacak. Kitap kurtlarımız için ise çok güzel bir semt kütüphanesi olacak" ifadelerini kullandı.


Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor
Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Kayaşehir, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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