Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın temeli atıldı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir ve Fenertepe'nin ardından ilçeye üçüncü kültür ve yaşam parkını hizmete sunacağını duyurdu. Yarı olimpik yüzme havuzu, kütüphane, spor salonları ve sanat atölyeleri ile tüm ilçe sakinlerine hizmet verecek olan Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle atıldı.

Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın temeli törenle atıldı. Vatandaşların birçok aktiviteyi tek merkezde yapabilme imkanına sahip olacağını belirten Kartoğlu, "Kısa süre içerisinde bu güzel eseri komşularımızın hizmetine sunacağız" dedi.

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU OLACAK

Başakşehir'de 7'den 70'e herkesin kullanabileceği bir kültür merkezinin temelini attıklarını belirten Kartoğlu, "Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı toplam 10 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine kurulacak ve 6 bin metrekare alanda peyzajla bütünleşik tasarım olacak. İçerisinde Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), bilgievi, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, fitness salonu ve çocuklarımız için jimnastik salonu olacak. Ayrıca, komşularımızın isteği üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz" diye konuştu.

Semt kütüphanesinin de merkez içerisinde yer alacağını dile getiren Kartoğlu, "Müzik, ebru, resim, yabancı dil dallarında sanat atölyeleri ve sınıflarımız olacak. 500 kişilik çok amaçlı salon ve sergi alanı, etüt alanı, çocuk parkı ile kafeterya bulunacak. Kitap kurtlarımız için ise çok güzel bir semt kütüphanesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET KÖPRÜSÜ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Başakşehir Belediyesi'nin Türkiye'de en fazla yatırım yapan ilçe belediyeleri arasında olduğunu ifade eden Kartoğlu, Başak Mahallesi'ne yapılacak yürüyüş ve bisiklet köprüsünün de açılacağını duyurdu. Başakşehir'de mutluluğa yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Kartoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Başak Mahallesi iki kısımdan oluşuyor; 5. etap ve 4. etap. ortasında da Türkiye'nin en güzel parklarından Sular Vadisi bulunuyor. 4. etapta bulunan vatandaşlarımız Metrokent tarafına ulaşımda zorluk çekiyor. Yetiştirebilirsek bu sene 4. etap kısmından karşıya, İmam-ı Azam Camii'nin olduğu meydana yürüyüş ve bisiklet köprüsü yapmayı planlıyoruz."

Düzenlenen temel atma törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.