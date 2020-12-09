Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugüne (9 Aralık Çarşamba) ertelenen PSG maçının, TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
09.12.2020 01:31
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugüne (9 Aralık Çarşamba) ertelenen PSG maçının, TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
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