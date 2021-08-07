Üye Girişi
Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu - Son Dakika

Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu

07.08.2021 19:56

Medipol Başakşehir, deneyimli futbolcusu Uğur Uçar'la yolları ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olan Uğur Uçar'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

2014 yılından bu yana Medipol Başakşehir forması giyen Uğur Uçar, turuncu-lacivertli ekiple yolları ayırdı. Deneyimli futbolcu, TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'la anlaşma imzaladı.

"UĞUR UÇAR, BAŞAKŞEHİR AİLESİNİN EN DEĞERLİ TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ OLMUŞTUR"

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk transferi olan Uğur Uçar, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, her zaman 'görev adamı' olarak anılacaktır. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Uğur Uçar'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresi TFF 2. Lig ekibi Pendikspor oldu.

Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu

Medipol Başakşehir Fk, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı! Taraftarlar, çocukluk fotoğrafına beğeni yağdırıyor 19:15 Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı! Taraftarlar, çocukluk fotoğrafına beğeni yağdırıyor Kitapları olay yaratan gazeteci yazdı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi 18:12 Kitapları olay yaratan gazeteci yazdı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı 18:03 Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten 17:37 Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti 17:26 Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 17:01 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı
Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum 16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı 15:19 Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önüne küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi         
19:34
St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı esti: Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı esti: Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız         
18:48
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar         
18:09
64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı 64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı         
17:51
AK Partili vekil konuştu! Akşener'e AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici         
17:28
40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı         
17:14
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu         
14:02
Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi         
13:39
Bilanço çok ağır! 11 gündür süren orman yangınlarında kül olan alanlar tek tek hesaplandı Bilanço çok ağır! 11 gündür süren orman yangınlarında kül olan alanlar tek tek hesaplandı         
13:22
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 20:11:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement