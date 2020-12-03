BAŞAKŞEHİR KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ - Son Dakika

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Basın Ekspres bağlantısında TIR devrildi. TIR içinde sıkışan şoför itfaiye tarafından kurtarılırken, her iki yönde trafik oluştu.Kaza saat 14.30 sıralarında İkitelli Mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Basın Ekspres bağlantısında gerçekleşti. Serkan Tuncer'in kontrolündeki 80 GT 750 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförün kontrolünden çıkarak, önce sağ bariyere ardından da orta refüje çarpıp devrildi. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın içinde sıkışan Serkan Tuncer, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Tuncer hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.

- İstanbul