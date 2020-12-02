Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu - Son Dakika

Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu

02.12.2020 19:41
Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu, System.String[]

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Medipol Başakşehir, Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. 20.55'te başlayacak kritik maç öncesi temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK VAR

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ

Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.

Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu

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Son Dakika Spor Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu - Son Dakika Spor


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