Başakşehir, Leipzig maçına hazır

İstanbul Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5'inci maçında evinde yarın Alman temsilcisi Leipzig ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma çalışmaları yapan turuncu lacivertliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.İstanbul Başakşehir'de Junior Caiçara antrenmanda yer almazken, Mehmet Topal ve Enzo Crivelli ise takımla birlikte çalıştı.
- Kaynak: DHA
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