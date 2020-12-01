Başakşehir, Leipzig maçına hazır

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma çalışmaları yapan turuncu lacivertliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.İstanbul Başakşehir'de Junior Caiçara antrenmanda yer almazken, Mehmet Topal ve Enzo Crivelli ise takımla birlikte çalıştı.

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