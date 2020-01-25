Başakşehir, ligde 16 maç sonra kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir, ligde 16 maç sonra kaybetti

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig'de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Başakşehir, ligde 16 maç sonra kaybetti, System.String[]

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig'de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde en son evinde yine sarı-lacivertlilere kaybetmişti.


Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmeme serisi de sona erdi. Başakşehir, ligde en sonra ikinci haftada sahasında yine Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri o müsabakanın ardından oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.


Başakşehir bu sonucun ardından ligdeki 3. yenilgisini de almış oldu. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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