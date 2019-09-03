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Başakşehir living lab inovasyon yarışması başvuruları başladı

3 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen Living Lab İnovasyon Yarışması kayıtları başladı.

Başakşehir living lab inovasyon yarışması başvuruları başladı, System.String[]
BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen Living Lab İnovasyon Yarışması kayıtları başladı.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve öğretim görevlilerinin 4 farklı kategoride katılacağı Living Lab İnovasyon Yarışması için kayıtlar başladı. Başakşehir Belediyesi'nin yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İnovasyon Yarışması, bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda, 4 farklı kategoride birbirinden yenilikçi fikirler ve ilginç projeler yarışacak.

YENİLİKÇİ FİKİRLER, YENİLİKÇİ PROJELER…

Yarışmada ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, 3 ayrı kategoride bilgi ve becerilerini kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Öğretmenler ve öğretim görevlileri de kendi kategorilerinde yenilikçi fikirleriyle birincilik ödülü için hünerlerini sergileyecek. Yarışmanın, önceki yıllarda olduğu gibi, insan hayatını kolaylaştıracak, enerji tasarrufunu artıracak ve çevre kirliliğini azaltacak yenilikçi fikirlerin kıyasıya mücadelesine sahne olması bekleniyor.

PROJELER İÇİN SON TESLİM TARİHİ 4 KASIM 2019

Yenilikçi fikirlere sahip öğrenciler, öğretmenler ve öğretim görevlileri başvurularını www.basaksehirlivinglab.com üzerinden yapabiliyor ve yarışmayla ilgili detaylı bilgi sahibi olabiliyor. Katılımcılar, başvurularını 4 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Her katılımcının 1'den fazla proje ile katılabileceği yarışmada, her proje için ayrı bir rumuz ve proje formu dolduruluyor. Bireysel ve grup katılımlarına açık olan yarışmada, grupların en fazla 4 kişiden oluşması gerekiyor.

"FİKRİNE GÜVENEN BAŞAKŞEHİR'E GELSİN"

Başakşehir Living Lab'de hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için gençlere imkan sunduklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu yarışma ile hem yenilikçi projeleri teşvik etmeyi hem de Living Lab'in gençlerimizin tarafından daha fazla kullanmasını amaçlıyoruz. Fikrine güvenen Başakşehir'e gelsin diyor, gençlerin bu davetimizi kaçırmayacağını düşünüyorum. İnovasyon Yarışması'na katılacak öğrencilerimize, öğretmen ve öğretim görevlilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:40 Kaynak: DHA
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