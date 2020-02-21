Başakşehir Living Lab projelerini, Avrupa yakın takibe aldı - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR Belediyesi ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Başakşehir Living Lab bünyesinde ortaya çıkardığı yeni projelerle Avrupa'nın dikkatini çekti. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Yer altı çöp konteynırı' projesi için Avrupa'dan yetkililerin geldiğini ifade ederek, "Avrupa ortalamasında 5 dakika olan çöp toplama süresi, bizim çocuklarımızın geliştirdiği proje ile 45 saniyeye düşürülmüş. Biz artık Avrupa'ya teknoloji satar hale gelmişiz. İki hafta önce Avrupa'dan bir heyet geldi ve 'Yer altı çöp konteynır sistemini anlattım.' Çok gururlandım bunu anlatırken" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab bünyesinde bir projeyi daha hayata geçirdi. Başakşehir Teknoloji Koridoru Projesi (BATEK) ile okullardan sanayi kuruluşlarına, KOBİ'lerden üniversitelere kadar şehrin tamamında teknoloji koridorlarını oluşturuyor. Bu oluşumla alakalı gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz da katıldı.

"ROBOTİK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ ATÖLYEMİZ VAR"

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, düzenlenen bu organizasyon için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Günümüzde teknolojinin ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın teknolojiye ne kadar meraklı ve yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim hemen hemen bütün okullarımızda kodlama ile ilgili, robotik çalışmalarla ilgili atölyemiz var. Başakşehir'in de çok kapsamlı bir inovasyon merkezi var" açıklamalarında bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZI FAYDALI ÜRÜNLER KONUSUNDA EĞİTMELİYİZ"

İlçenin gelişmesi ve teknolojiye ayak uydurması için herkesin bir görevi ve ödevi olacağının altını çizen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Çocuklarımızla o ortak fikri oluşturacak merkezlerde koridorlar oluşturarak, sanayicilerle işin yetişmiş personelinin onlara aktarılması veya sanayinin ihtiyacı olduğu çeşitlemenin farkında olarak çocuklarımızı bu fikirlere alıştırarak bu bilinçle onları yetiştirmeliyiz. Gerçekten faydalı ürünler konusunda eğitmeliyiz. Girişimcilerle çocuklarımızın okullarda ürettiği fikirleri ve inovasyon fikirlerini yatırımcılarla destekleyip onları marka haline getirmeliyiz. Özetle çıkacak ürünle de Başakşehir halkının bundan sebeplenmesini sağlamak. Herkesin kazandığı ve herkesin faydalandığı çok güzel bir sistem. Biz eğer bunu sizlerle başarırsak özellikle de okullarda yaptığımız faaliyetleri bir üst seviyeye çıkarırsak ki orada da ciddi lojistik desteklerimiz de oluyor. O zaman biz gerçekten ciddi imkanlara da sahip olmuş olacağız" dedi.

"ÜRETEN BİR NESLİN ÜRETTİĞİ ŞEYİN ANLATIMINI YAPTIK"

Başakşehir Living Lab'den çıkan örnek bir projeyi aktaran Başkan Kartoğlu, "Yer altı çöp konteynır sistemi' Üreten bir belediyecilik ve üreten bir mantık. Bu sistemle Avrupa ortalamasında 5 dakika olan çöp toplama süresi, bizim çocuklarımızın geliştirdiği proje ile 45 saniyeye düşürülmüş. Biz artık Avrupa'ya teknoloji satar hale gelmişiz. İki hafta önce Avrupa'dan bir heyet geldi ve 'Yer altı çöp konteynır sisteminin anlattım.' Çok gururlandım bunu anlatırken. Çünkü üreten bir belediyecilik ve üreten bir neslin ürettiği şeyin anlatımını yaptık biz. Neden yenileri olmasın? 5 dakika olan çöp toplama sistemi 45 saniyeye düşürülmüş. Üretilmiş ve uygulanıyor şu an. Belki basit gibi gözükse de Taksim'de oturan bir adamın 5 dakika bir çöp kamyonunun arkasında sıra beklediğini düşünün. 'Çıldırır' değil mi? 45 saniyeye düştüğünde o pratikleştiğindeki hayat kolaylığı yani 'Mutluluk' dediğimiz şey yani" diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, Başakşehir Living Lab ile gerçekleşen ve hayat geçen bu projelerle asıl amaçlarının insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu sözlerine ekleyerek, ilçeden, bilim adamlarına varana kadar öğrencilere, genç girişimcilere destek verilmesi gerektiğini bu yolla hem ilçe halkının hem de Türkiye'nin gelişiminde önemli katkılar sunabileceklerini vurguladı.