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"Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı" - Son Dakika

"Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı"

18.12.2021 10:32
"Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı"

Başakşehir Living Lab, yenilikçi fikirlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Başakşehir Living Lab, yenilikçi fikirlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir Living Lab, yeni nesil uygulamalar ve inovasyon yatırımları ile Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya açıldı" dedi.

Başakşehir'de, teknoloji ve inovasyon yatırımları ülke sınırlarını aşıyor. 2013 yılında hizmete açılan Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde hayata geçirilen projeler, teknolojiye yön veriyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, girişimcilerin kuluçka yuvasına dönüşen merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"GİRİŞİMCİLERİMİZİN HAYALLERİNE İNANIYORUZ"

Başkan Kartoğlu, "Başakşehir Belediyesi olarak, girişimcilerimizin hayallerine sonuna kadar inanıyoruz. 2013 yılında hizmete açtığımız Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezimizde girişimcilerimizin yanında yer alıyor, proje üretmeleri için tüm imkanları sunuyoruz. Merkezimizde bulunan elektronik ve mekanik laboratuvarlarda geliştirdikleri ürünleri, projeleri gerçek ortamda test etmelerine de olanak sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"GİRİŞİMCİLERİMİZLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYORUZ"

Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde verilen eğitimler ve düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla geniş kitlelere ulaştıklarını vurgulayan Başkan Kartoğlu, "BASE Espor Merkezi'nde profesyonel espor sporcusu yetiştirmeye başladık. İHA Merkezi'mizde gelişmiş simülasyon eğitimi veriyoruz. Radyo ve Yeni Medya Akademi ile Dublaj, Sinema ve Gazetecilik Okullarımızda kursiyerlerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Sekizincisini düzenlediğimiz İnovasyon Yarışması'nda girişimcilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, on ikincisini düzenlediğimiz Girişimcilik Günü'yle hedeflerinize emin adımlarla gitmek isteyen teknoloji meraklılarıyla birlikte yol yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Kovid-19 salgınıyla birlikte çevrim içi eğitimlere başladıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Eğitimlere hiç ara vermedik. Çevrim içi olarak devam ettiğimiz eğitimlerimize 81 ilimizden ve 25 ülkeden katılım oldu. Türkiye sınırlarını aştık, 70 binden fazla kişiye çevrim içi eğitim verdik" dedi.

Başkan Kartoğlu, hayata geçirdikleri Başakşehirli uygulaması, Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi, Atık Nakit uygulaması, dijital içerik yönetim sistemi, akıllı güvenlik sistemleri ve daha fazlasıyla Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırdıkları da sözlerine ekledi.


Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı
Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı
Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı
Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Başakşehir Living Lab, Türkiye sınırlarını aştı' - Son Dakika


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