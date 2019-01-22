Son Dakika Haberleri: Başakşehir Maçı Hatay'da Oynanacak

Başakşehir Maçı Hatay'da Oynanacak

33 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Başakşehir'i konuk edecek olan Hatayspor'un saha zeminine TFF'den onay geldi.

Başakşehir Maçı Hatay'da Oynanacak, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Başakşehir'i konuk edecek olan Hatayspor'un saha zeminine TFF'den onay geldi. Mücadele Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından inceleme altına alınan Antakya Atatürk Stadyumu'nun zemininin futbol oynamaya elverişli olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hatayspor Kulübü "Türkiye Süper Ligi'nin lideri Medipol Başakşehir'i evimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türk futbolunun yıldızları Hatay'a geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunun rövanş karşılaşması Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerini kullandı. Diğer yandan ekipler zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Spor
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