Başakşehir maçına İskoç hakem - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir maçına İskoç hakem - Son Dakika Spor

Başakşehir maçına İskoç hakem

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Başakşehir'in sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek.

Başakşehir maçına İskoç hakem, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Başakşehir'in sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak mücadelede William Collum'un yardımcılıklarını, Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicholas Walsh olacak.


Futbol Federasyonu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:48 Kaynak: DHA
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