Başakşehir maçına İskoç hakem

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Başakşehir'in sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak mücadelede William Collum'un yardımcılıklarını, Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicholas Walsh olacak.