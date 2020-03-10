Başakşehir maçına İskoç hakem
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Başakşehir'in sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:48 Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Başakşehir'in sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak mücadelede William Collum'un yardımcılıklarını, Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicholas Walsh olacak.
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