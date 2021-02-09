Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında sahasında oynadığı Başakşehir maçında Mauricio Lemos, sarı lacivertlilerin gol yediği pozisyonun başlangıcında Deniz Türüç'e sert bir müdahalede bulundu.
Başakşehir'in gol sonrası hakem Fırat Aydınus, VAR'a gidip pozisyonu inceledikten sonra Lemos'a kırmızı kart gösterdi. Lemos böylece bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Uruguaylı oyuncu Karagümrük maçında da oyun dışı kalmıştı.
Kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcuya sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Twitter'da yapılan yorumlarda "1 maç şans buldun yine bizi günaha soktun Lemos yazıklar olsun be", "Lemos en başta neden oynatılır?" ifadeleriyle Lemos'a tepki geldi.
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