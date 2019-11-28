Son Dakika Haberleri: Başakşehir maçında olay! Kanlar içinde...
Son Dakika Spor Başakşehir maçında olay! Kanlar içinde... - Son Dakika Spor

Başakşehir maçında olay! Kanlar içinde...

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Roma karşı karşıya geldi.

Başakşehir maçında olay! Kanlar içinde..., System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Roma karşı karşıya geldi.


Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına yaşanan gerginlikler damga vurdu.


Müsabakanın 53. dakikasında, Başakşehir tribünlerinden atılan bir yabancı madde, Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti.


Korner kullanmak üzere olan İtalyan futbolcu, isabet eden yabancı madde sebebiyle yaralandı. Alnı açılan deneyimli oyuncunun kanaması olduğu görüldü.


Yaşanan bu gelişmenin ardından UEFA yetkilisiyle konuşan maçın hakemi Ovidiu Hategan, stadyumda anons yaptırdı.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 05:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir maçında olay! Kanlar içinde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]