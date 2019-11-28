Başakşehir maçında olay! Kanlar içinde...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Roma karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına yaşanan gerginlikler damga vurdu.



Müsabakanın 53. dakikasında, Başakşehir tribünlerinden atılan bir yabancı madde, Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti.



Korner kullanmak üzere olan İtalyan futbolcu, isabet eden yabancı madde sebebiyle yaralandı. Alnı açılan deneyimli oyuncunun kanaması olduğu görüldü.



Yaşanan bu gelişmenin ardından UEFA yetkilisiyle konuşan maçın hakemi Ovidiu Hategan, stadyumda anons yaptırdı.