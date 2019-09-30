Son Dakika Haberleri: Başakşehir maçının hakemi ingiliz stuart attwell
Son Dakika Spor Haber

Başakşehir maçının hakemi ingiliz stuart attwell

1 saat önce

Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile yapacağı mücadelede, İngiliz hakem Stuart Attwell görev yapacak.

Başakşehir maçının hakemi ingiliz stuart attwell, System.String[]

Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile yapacağı mücadelede, İngiliz hakem Stuart Attwell görev yapacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçta, Stuart Attwell'in yardımcıları Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Andrew Madley üstlenecek.

Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı
PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir maçının hakemi ingiliz stuart attwell
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]