Başakşehir maçının hakemi ingiliz stuart attwell
1 saat önce
Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile yapacağı mücadelede, İngiliz hakem Stuart Attwell görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile yapacağı mücadelede, İngiliz hakem Stuart Attwell görev yapacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçta, Stuart Attwell'in yardımcıları Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Andrew Madley üstlenecek.
Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü