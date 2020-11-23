Başakşehir, Manchester United deplasmanında

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın akşam deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Başakşehir, yarın Manchester United'a konuk olacak. Old Trafford'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Geride kalan maçlarda üç puan toplayabilen turuncu-lacivertliler, aynı puanı paylaştığı Paris Saint-Germain'in ardından grupta son sırada yer alıyor.

Okan Buruk'un takımı, Fatih Terim Stadı'nda Manchester United'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

4 EKSİK VAR

Turuncu-lacivertlilerde bu zorlu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Junior Caiçara ve Enzo Crivelli'nin yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan iki futbolcu Manchester United karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 34. MAÇ

Başakşehir, İngiltere'de oynayacağı Manchester United mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 34. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan 33 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 34 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında ise 50 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ VİSCA

Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, Avrupa sahnesinde attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Visca'yı, 3'er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu ve 2'şer defa rakip fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor.

Başakşehir'in Avrupa'daki diğer 6 golünde ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imzası var.

(İHA)