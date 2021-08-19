Başakşehir Merkez Camii'nde yaz kuran kursu kapanış etkinliği - Son Dakika

PANDEMİ nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen kuran kursları bu yıl 5 Temmuz'da başladı. 45 gün süren kurslar bugün itibariyle sonlandırıldı. Bir yaz kuran kursu programı ise Başakşehir Merkez Camii'ndeydi. Kursa 28 ülkeden 465 öğrenci katıldı, 63 din eğitmeni yer aldı. Kurs kapanış programında caminin imam hatibi Önder Soy'un hazırladığı hat tablolar öğrencilere dağıtıldı. Hediyeleri rahlelere koyanlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi. Daha sonra Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu konuşma yaptı. Konuşmalar tamamlandıktan sonra şiir ve ilahi okundu, Hüsn-ü Hat eserleri sergilendi. Yaz kuran kursu kapanış programına katılanlara aşure ikram edildi.

"ÇOK MUTLU OLDUM,HARİKULADE BİR ORTAM"

Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, "Bir çok etkinliğe katıldım, bir çok etkinlikte yer aldım. Gerçekten burada çok mutlu oldum harikulade bir ortam, cami, çevresiyle, minareleriyle mükemmel. Ezanıyla, selasıyla insana huzur veren bir ortamdayız ama gerçekten sevgili yavrularımızla cıvıl cıvıl yavrularımızla olması harikulade bir durum" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'DE 5 BİN ÖĞRENCİ KURAN KURSU'NA YAZILDI"

Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ise, "Başakşehir'de 112 camide Kuran Kursu programı var. Sanayii bölgelerimizdeki camilerin hocalarını da Kuran Kursu veren camilere takviye yaptık. Herkese Kuran-ı Kerim 'i öğretmek mümkün olmayabilir ama yürümesini oturmasını kalkmasını, yere çöp atmamasını, anneye babaya nasıl davranacağından tutun bu tarz davranışlardan özellikler kazandırabildiysek ne mutlu bize. Başakşehir'de 5 bin öğrenci Kuran Kursu'na yazıldı" dedi.

"BU GENÇLER BİZİM ÖVÜNÇ VE GURUR KAYNAĞIMIZ" Merkez Camii İmam Hatibi Önder Soy da, "Maksadımız teşvikle rağbet olması. Kuran-ı Kerim eğitiminden önce 15 gün çocuklarla temel dini bilgiler paylaştık. 465 talebe 63 hocayla birlikte programı kapatıyoruz. Namazları en iyi şekilde eda edebilecek hatta namaz kıldırabilecek duruma geldiler. Yabancı uyruklu 28 ülkenin insanlarına Arapça ders verdik. Ben hattat olduğum için yıllarca birikimimi katılanlarla paylaştım. Çünkü bu gençler bizim övünç ve gurur kaynağımız. 3 senede yaptığım 505 tabloyu hediye olarak verdim" şeklinde konuştu.

"ARKADAŞIM BENİ GÖRÜNCE O DA KURSA YAZILDI"6 yaşındaki Muhammed Yusuf Ataş, "Kuran-ı Kerim'i öğrendim, Kuran'ı burada sevdim, camiyi sevdim çok güzelmiş caminin içi. Hediyemi de çok beğendim eve gidince tabloyu duvara asacağım. Her baktığımda bu kursu hatırlayacağım" dedi. 8 yaşındaki bir başka çocuk ise, "Karışık okumayı öğrendim. Bir tane arkadaşım beni Kuran Kursu'nda görünce kursa yazıldı sonra bizi görünce okuldan 2 arkadaşım daha geldi" ifadesini kullandı.