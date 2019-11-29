Son Dakika Haberleri: Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü
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Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü

6 saat önce

Başakşehir metro şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında, 1 işçi hayatını kaybetti.

Başakşehir metro şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında, 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında, toprak kayması meydana geldi. İşçilerden Ahmet Yavuz (49) toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü

Başakşehir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:11 Kaynak: AA
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