Son Dakika Haberleri: Başakşehir Millet Bahçesi'nde sinema keyfi
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Başakşehir Millet Bahçesi'nde sinema keyfi

28 dakika önce

Başakşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yaz Sinema Günleri, "Buz Devri 3" isimli çizgi film gösterimiyle başladı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde sinema keyfi, System.String[]
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Başakşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yaz Sinema Günleri, "Buz Devri 3" isimli çizgi film gösterimiyle başladı. Başakşehirliler, ilk gösterime büyük ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Başakşehir Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranla nostaljik sinema keyfi yaşandı. Başakşehir Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yazlık Sinema Günleri'nin ilk gününde tüm dünyada gişe rekorları kıran "Buz Devri 3" isimli çizgi film gösterimi yapıldı.

Başakşehirlilerden yazlık sinemaya büyük ilgi

Güzel havayı fırsat bilen binlerce Başakşehirli, adeta Millet Bahçesi'ne akın etti. Açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlara, Başakşehir Belediyesi tarafından çay ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Nostaljik sinema akşamında Kızılayda, Başakşehirlilere gazoz dağıttı.

Başakşehirlileri sinemayla dolu yaz bekliyor

Kadın erkek, genç yaşlı binlerce ilçe sakinini bir araya getiren yazlık sinema günleri, Yeşilçam ve dünya sinemasının iz bırakan yapımlarının gösterimiyle temmuz ve ağustos ayları boyunca devam edecek. Gişe rekortmeni ve ödüllü pek çok film açık havada bir kez daha beyaz perdeye yansıtılacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:52 Kaynak: İHA
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