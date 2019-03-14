Başakşehir Millet Kıraathanesi Bilal Erdoğan'ın Katılımıyla Açıldı

İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olan Başakşehir Millet Kıraathanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı...





İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olan Başakşehir Millet Kıraathanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı bir törenle hizmete açıldı.



3 bin metrekare alanı ile İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin açılışına çok sayıda öğrenci katıldı. Açılışın ardından Bilal Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve Yasin Kartoğlu kıraathaneyi gezerek, öğrencilerle sohbet etti.



"MİLLET KIRAATHANESİ GENÇLER İÇİN REFERAS BİR YER"



Açılışa katılan Bilal Erdoğan, gençlere seslenerek, "Burası okul ve ev dışındaki zamanınızı geçirebileceğiniz, arkadaşlarınızla bir araya gelebileceğiniz ve derslerinizi çalışabileceğiniz, ailelerinizin de içinin rahat olacağı bir yer. 'Oraya gidemezsin, şuraya gidemezsin' derken burası kesin gidebileceğiniz referans bir yer olacak. Bütün Başakşehirli çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olsunö diye konuştu.



İbn Haldun Üniversitesi olarak Başakşehir'e uzak bir yerde olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Mevcut yerleşkemiz ve inşaatına başladığımız kampüs külliyemiz bu bölgede. Dolayısıyla; buradaki gençlerimizin üniversitemizle olan tanışıklığının da gelişmesine önem atfediyoruz" dedi.



"ENGELLİ DOSTU MİLLET KIRAATHANESİ"



Erdoğan, engellilerin de unutulmadığını dile getirerek "O insanların en büyük ihtiyacı evlerinden çıkıp yapabilecekleri bir meşgalenin olması. Bu anlamda da kıraathanemiz çok önemli. Hem giriş çıkışlarına mani olmaması sebebiyle engelli dostu bir yer hem de görme engellilerin gelip burada Bryan Alfabesiyle hazırlanmış kitaplarla istedikleri kitapları okuyabilecekleri bir yer. O yüzden burası çok kıymetli" ifadelerini kullandı.



"KİŞİ BAŞI YEŞİL ALAN MİKTARINI 15 METREKAREYE ÇIKARACAĞIZ"



Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şunları söyledi: "Millet bahçemizin içinde millet kıraathanemiz var. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a ve Başakşehir'e söz verdiği ancak o güne yetiştiremediğimiz kıraathaneyi bugün açmak nasip oldu. Bugün bulunduğumuz bu kıraathane yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. İçinde 100 bin kitap var. 60 bini basılı, 20 bini dijital ve 18 bini sesli kitap. 102 tane de kabartmalı kitabımız var. Engelli kardeşlerimiz de burada kitap okuyup vakit geçirebilecek. Çocuk kütüphanemizde çocuklarımız vakit geçirebilecek. Mescidimiz, seminer salonumuz, kafetaryamız da mevcut. 7 gün 24 saat herkes burada vakit geçirebilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 ilde millet bahçesi projesi yönetiyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkaracağız. Sizlerin gezip spor yapabileceğiniz yeşil alanları sağlayacağız. Yurtdışında görüp 'Ülkemizde neden yok?' dediğiniz yeşil alanları yapacağız."



"GENÇLERİN İLİMLE VE BİLİMLE HAYATLARINI GEÇİRİYOR OLMALARI GURUR VERİCİ"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise, gençler için yapılan projelere dikkat çekerek, "Gençlerin, kütüphanelerin ve millet kıraathanelerinin etrafında hayatlarını geçiriyor olmaları, ilimle, bilimle, okuyarak, ders çalışarak hayatlarını geçiriyor olmaları gerçekten gurur verici. Bizim gördüklerimizden çok daha güzel bir eserin içerisindeyiz" dedi.



"TÜM VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERECEK"



Başakşehir Belediye Başkanı ve Başakşehir AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu da, "Başakşehir Millet Bahçesi'ne yapılan bu güzel eser, 7'sinden 70'ine tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek. Dijital kütüphanenin yanı sıra 75 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanesi ile çocukların ve gençlerin müdavimi olacağı millet kıraathanemiz ilçemize hayırlı olsunö diye konuştu.



Kırathaneyi gezen öğrenciler de açılan devasa kütüphanenin kendileri için çok faydalı olduğunu söyleyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.



75 BİN KİTAPLIK MUHTEŞEM KÜTÜPHANE



Başakşehir Millet Kıraathanesi, 4 bini çocuk kitabı olmak üzere toplam 75 bin kitaplık kütüphanesi ile Başakşehirlilerin yanı sıra çevre ilçe sakinlerine de hizmet veriyor. Kıraathane, bu özelliği ile araştırmacılar, öğrenciler ve meraklıların vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Kıraathanede kafe, restoran, 50 kişilik seminer salonu, sergi salonu, dijital kütüphane ve mescit de yer alıyor.



Görüntü dökümü:



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-Kıraathaneden detaylar



-Öğrenciler röp



-Kurdele kesimi ve açılış



-Protokolün gelişi ve kırathaneyi gezmeleri



-Bilal Erdoğan ve Yasin Kartoğlu konuşma



-Murat kurum ve Mustafa Varank konuşma



-Soru cevap detay



-Genel detaylar - İstanbul

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