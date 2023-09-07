İstanbul'da önceki gece etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele neden olurken, Başakşehir, İkitelli, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçeleri sular altında kalmıştı. Yaşanan sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Sel sularının altında kalan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde çekilen görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve büyük paniğin yaşandığı Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki olaylara ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
İnternete düşen videoda kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen gruptan bazılarının Kelime-i Şehadet getirdiği duyuluyor.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni vuran sel felaketinden yeni görüntüler! Kurtarılmayı beklerken Kelime-i Şehadet getirdiler - Son Dakika