Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

Son Güncelleme: 05.09.2023 22:28

İstanbul'un kuzey kesimlerin etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ilçesinde su baskınları meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni su bastığı görüldü. Kıraathanede mahsur kalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'a peş peşe yaptığı uyarılarının ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak, Başakşehir'de sele neden oldu. İlçedeki Millet Kütüphanesi'ni su bastı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ'Nİ SU BASTI

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde, Başakşehir Millet Kütüphanesi'nin sele teslim olduğu görüldü.

Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

İÇERİDE MAHSUR KALDILAR

İçeride mahsur kalan çoğu genç çok sayıda kişi ise, bele kadar gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

İÇERİDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Başakşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
22:05 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da
21:50 Kuvvetli yağış Başakşehir'de hayatı felç etti! Metroyu su bastı, araçlar selde sürüklendi
21:33 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Ödemeyi öne çekeceğiz
21:06 Erdoğan, son dönemdeki artan çirkin saldırılara karşı tavrını koydu: Hala ders almadınız
20:53 Yeşil sahalar bunu da gördü! Penaltı için VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi
20:33 Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi
20:23 Kırklareli sele teslim! Bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini gözler önüne seriyor
19:42 Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 22:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement