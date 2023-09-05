Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'a peş peşe yaptığı uyarılarının ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak, Başakşehir'de sele neden oldu. İlçedeki Millet Kütüphanesi'ni su bastı.
Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde, Başakşehir Millet Kütüphanesi'nin sele teslim olduğu görüldü.
İçeride mahsur kalan çoğu genç çok sayıda kişi ise, bele kadar gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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